В Грузии выявлены еще 656 зараженных коронавирусом

В Грузии выявлены 656 новых случаев коронавируса, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране выздоровел от этого заболевания 861 человек, 17 - скончались.

За последние сутки в стране были проведены 30 469 тестов на выявление коронавируса, в том числе 15 944 - экспресс-тесты на антитела и 14 525 - ПЦР-тесты.

Показатели по положительным тестам на коронавирус в стране составляют: ежедневный - 2,15 процента, за последние 14 дней - 2,43 процента, за последние семь дней - 2,45 процента.

Всего в Грузии выявлены 361 484 случая заражения коронавирусом, из которых 347 653 человек вылечились, 5228 - скончались.

Всего вакцинированы 245 380 человек, ежедневно вакцинируются 2792 человека.

В режиме карантина находятся 33 человека, в стационаре под наблюдением - 2 612 человек, в ковид-гостинице - 579 человек.

Отметим, что 23 июня в Грузии были выявлены 773 новых случая коронавируса, 575 человек выздоровели.