ВОЗ разрешила вакцинировать от коронавируса детей и подростков

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Обновленные рекомендации обнародованы на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В документе говорится, что несовершеннолетние переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Если дети и подростки не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медработников.

До этого в международной организации отмечали, что насчет использования вакцин против коронавируса для детей пока "нет достаточной информации".

Речь идет об использовании препарата Pfizer/BioNTech для вакцинации несовершеннолетних от 12 до 15 лет. Причем тем из них, кто находится в группе риска, доза должна быть предложена в приоритетном порядке. Компания утверждает, что проведенные в этой возрастной группе исследования показали 100 процентную эффективность и устойчивый иммунный ответ: в них участвовали 2 260 подростков.