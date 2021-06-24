https://news.day.az/world/1355818.html Резкий рост случаев коронавируса в Финляндии - причина--> -->
Резкий рост случаев коронавируса в Финляндии - причина
В Финляндии отмечается рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге, передает Reuters.
Отмечается, что на пограничных переходах было зафиксировано около 100 случаев заражения опасной инфекцией, в основном среди вернувшихся фанатов. С тех пор отмечается рост заболевших с 50 до 100 человек.
Сборная Финляндии заняла третье место в группе В. Финны не смогли выйти в 1/8 финала Евро 2020.
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