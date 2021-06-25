Задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в Казани

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в жилом доме в Казани, задержан, информация о наличии у него гранаты не подтвердилась, сообщил источник в силовых структурах Татарстана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что житель Казани на улице Зорге, 77, заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. По информации источника в правоохранительных органах, из дома эвакуировали жителей. Как сообщили местные СМИ, по решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать. В квартиру приехали приставы, которых мужчина решил не пускать.

"С помощью сотрудников МЧС входная дверь в квартиру была разблокирована. Мужчину задержали.

Информация о наличии у него гранаты не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент происшествия в квартире также находилась сожительница подозреваемого.