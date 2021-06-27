https://news.day.az/world/1356482.html Армянин избил продавца в России - СКАНДАЛ - ВИДЕО
Армянин избил продавца в России - СКАНДАЛ - ВИДЕО
В Нижнем Новгороде покупатель армянской национальности избил продавца в торговом центре.
Как сообщает Day.Az, покупателю не понравился чехол, купленный им за 400 рублей и он решил его сдать.
Как видно из видео, армянин вел себя абсолютно неадекватным образом. Несмотря на вежливость и спокойствие продавца, армянин решил его избить и надавал пощечин.
Местные жители в соцсетях делятся возмущением в связи с грубым поведением армянина и выражают поддержку пострадавшему продавцу.
Представляем вашему вниманию видео инцидента:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре