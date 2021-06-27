Армянин избил продавца в России

В Нижнем Новгороде покупатель армянской национальности избил продавца в торговом центре.

Как сообщает Day.Az, покупателю не понравился чехол, купленный им за 400 рублей и он решил его сдать.

Как видно из видео, армянин вел себя абсолютно неадекватным образом. Несмотря на вежливость и спокойствие продавца, армянин решил его избить и надавал пощечин.

Местные жители в соцсетях делятся возмущением в связи с грубым поведением армянина и выражают поддержку пострадавшему продавцу.

Представляем вашему вниманию видео инцидента: