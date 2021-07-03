https://news.day.az/world/1358300.html За последние сутки коронавирусом в Армении заразились 125 человек
За последние сутки коронавирусом в Армении заразились 125 человек
За последние сутки в Армении выявлено 125 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 225 464.
За последние 24 часа от коронавируса умерли 3 человека, общее число жертв COVID-19 в Армении достигло 4521.
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