Противники ЛГБТ разрушили палатки активистов перед парламентом Грузии

В Тбилиси противники ЛГБТ-сообщества вышли на протест против "Марша достоинства", который был запланирован в понедельник в столице.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотни участников контракции собрались возле храма, после чего вышли на площадь перед парламентом страны. Они стали ломать палатки, которые были установлены оппозиционерами, а также повалили все баннеры участников парада ЛГБТ.

Большинство участников контракции - мужчины. Они вышли с флагами Грузии, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники выкрикивают лозунги и заявляют, что сегодня именно они должны выступать перед зданием парламента.