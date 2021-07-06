https://news.day.az/world/1359032.html За последние сутки в Грузии выявлено 1 407 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1 407 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1 407 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 10 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 371 293, число умерших выросло до 5 383.
От коронавируса вылечились 355 718 человек.
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