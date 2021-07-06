За последние сутки в Грузии выявлено 1 407 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1 407 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 10 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 371 293, число умерших выросло до 5 383.

От коронавируса вылечились 355 718 человек.