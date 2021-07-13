У офиса правящей партии Грузии задержали 12 человек, бросающих яйца

Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции с требованием отставки премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщили в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что изначально журналисты, оппозиционеры и их сторонники собрались перед парламентом Грузии, после чего переместились к зданию офиса правящей партии и начали забрасывать его яйцами.

"Протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений. На данном этапе полиция арестовала 12 человек в административном порядке. Еще раз предупреждаем организаторов митинга, чтобы митинг не перерос в насилие и не выходил за рамки разрешенных законом норм. В противном случае полиция будет действовать в соответствии с законом", - отмечается в заявлении ведомства.

Сейчас акция возле офиса "Грузинской мечты" завершена.