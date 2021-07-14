https://news.day.az/world/1361411.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 381 тыс.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 381 тыс.
За последние сутки в Грузии выявлено 1663 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 13 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 381 336, число умерших - 5 492.
Вылечились 361 327 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре