Полмиллиона китайцев призвали ВОЗ проверить биолабораторию в США

Более полумиллиона пользователей интернета в Китае подписали открытое письмо с обращением к ВОЗ с требованием проверить американскую биологическую лабораторию на базе Форт-Детрик. Как уточняют жители КНР, расследовать ситуацию вокруг этой лаборатории призывают для "предотвращения будущих эпидемий". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Global Times.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести аудит лабораторий, а также исследовательских учреждений, возле которых были выявлены первые случаи заболевания COVID-19 в декабре 2019 года. До этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

В своем открытом письме жители Китая сообщают, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Так, подписавшиеся обращают внимание на Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, в котором, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы - Эбола, SARS, MERS и оспа. Китайцы отмечают, что утечка любого из перечисленных вирусов способна привести к тяжелым последствиям не только для Штатов, но и для всего мира.

"Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности", - утверждается в письме.

Пользователи Сети в Китае отметили, что КНР разрешила вирусологам из западных стран и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, в то время как США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".

По сообщениям газеты, американская лаборатория, о которой идет речь, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Отмечалось, что данное решение вызвано "проблемами инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод". По мнению издания, такое объяснение не выглядит достаточно убедительным, а потому требует перепроверки.

Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, уточняет издание. Известно, что открытое письмо жителей Китая было опубликовано 17 июля. За сутки оно набрало более 500 тысяч подписей.