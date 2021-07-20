ВОЗ обнаружила коронавирус «лямбда» в 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение варианта коронавируса "лямбда" более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что ВОЗ занесла штамм COVID-19 "лямбда" в список представляющих интерес в середине июня этого года. Впервые этот штамм был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.

"Это относительно молодой вариант... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", - сказала представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в Twitter-аккаунте организации.

Она добавила, что организация внимательно наблюдает за штаммом "лямбда" и взаимодействует с государствами-членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.