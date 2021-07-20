Жители немецкого Любека готовятся к наводнениям

Историческим городам Европы угрожают штормовые приливы, наводнения и подъём уровня моря. Как отвести эту угрозу, не навредив внешнему виду городов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправился в расположенный на севере Германии город Любек, исторический центр которого входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az.

Угроза наводнений

Город был основан в 1143 г. и знаменит своими готическими соборами и купеческими особняками. Чтобы сохранить это наследие для будущих поколений, местные власти задумались о том, как реагировать на меняющийся климат.

Расположение Любека сделало его в Средние века важным торговым центром, но сейчас оно делает его уязвимым в связи с подъёмом уровня моря. Через город протекает река Траве, впадающая неподалёку в Балтийское море. При этом Любек никак не защищён от подъёма воды, нагоняемой из моря штормовым ветром.

Крупнейшее за почти 900-летнюю историю города наводнение произошло в 1872 г. Оно было вызвано штормовым приливом. Стены города до сих пор сохранили отметки о максимальном уровне подъёма воды.

Но связанный с потеплением климата подъём уровня моря сделает такого рода штормовые приливы гораздо более разрушительными. А июльские наводнения в Германии, вызванные проливными дождями, наглядно продемонстрировали опасность, которую несут с собой наводнения.