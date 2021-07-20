Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Гурбан

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Гурбан.

Как передает во вторник Day.Az, в опубликованном на сайте главы Российского государства поздравлении говорится, что этот древний праздник, корни которого уходят вглубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.

"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", - подчеркивается в поздравлении.