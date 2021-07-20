В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 250 человек.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 624.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 27 444 человека. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 576 148, состояние 4 361 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 168 834 человека, проведено свыше 25,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 9,24 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 6,93 миллиона человек, вторую - 2,31 миллиона.