Ущерб от потопа в Германии оценивается в миллиарды евро

В Германии местные власти продолжают подсчитывать ущерб от чудовищного наводнения, которое уничтожало дома и дороги в населенных пунктах. Жертвами буйства стихии стали более 150 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает Bild со ссылкой на оценки Федерального министерства транспорта, только в этой сфере ущерб составляет около 2 млрд евро. Многие участки железнодорожного волокна были разрушены или смыты, дорогам и автомагистралям нанесен ущерб на сотни миллионов евро.

В кризисных регионах необходимо восстанавливать мосты и даже вышки сотовой связи.

Глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен полагает, что ущерб от нового потопа может побить рекорды. По его словам, наводнение 2021 года может стать одним из самых разрушительных с 2013 года. Тогда сумма достигла отметки в 9,3 млрд евро.