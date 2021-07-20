Жители Германии опасаются нового удара стихии после потопа

Сегодня в Бельгии день траура по жертвам наводнения. Оно стало одним из самых масштабных за всю историю страны. Ливни не прекращались всю неделю. По последним данным, погибли 36 человек, еще 127 числятся пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

А жители Германии опасаются, что стихия обрушится на них с новой силой. Над одним из городов заметили угрожающие грозовые облака, которые не характерны для местного климата, особенно летом. По мнению ученых, подобные явления могут быть следствием глобального потепления.