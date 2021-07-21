Азиатские биржи боятся ковида

Азиатские рынки поддались негативу американских и европейских бирж и во вторник опустились в пределах 1,8%. При этом снижение показали и другие регионы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Инвесторы обеспокоены тем, что активизация дельта-штамма затормозит восстановление экономики. Олимпиада в Токио подогревает опасения о возможном всплеске заражений в Азии.