В Италии продлят режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной пандемией в Италии продлят до ноября - последним днем его действия станет 31 октября.

Об этом решении, которое готовят власти страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально режим ЧС вводился на полгода - с февраля по август прошлого года. С тех пор его четырежды продлевали - пока что дата его окончания назначена на 31 июля, но планируется, что ее сдвинут на последний день октября.

Отмечается, что политическая оппозиция критикует этот шаг - у многих итальянцев есть сомнения в том, что жесткие меры контроля необходимы на нынешней стадии пандемии.