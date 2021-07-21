https://news.day.az/world/1363445.html В Италии продлят режим чрезвычайной ситуации - Дата
В Италии продлят режим чрезвычайной ситуации - Дата
Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной пандемией в Италии продлят до ноября - последним днем его действия станет 31 октября.
Об этом решении, которое готовят власти страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Изначально режим ЧС вводился на полгода - с февраля по август прошлого года. С тех пор его четырежды продлевали - пока что дата его окончания назначена на 31 июля, но планируется, что ее сдвинут на последний день октября.
Отмечается, что политическая оппозиция критикует этот шаг - у многих итальянцев есть сомнения в том, что жесткие меры контроля необходимы на нынешней стадии пандемии.
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