https://news.day.az/world/1363617.html Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем

Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем

В мире, 22 июля 2021 09:23 340
Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем

Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем из-за повышения пошлин на австралийские вина. Теперь резко вырос экспорт в Гонконг. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

На фоне 45-процентного падения экспорта в материковый Китай, поставки в Гонконг за 12 месяцев выросли на 111 процентов - до 136,7 миллиона долларов. Но КНР все еще остается крупнейшим рынком сбыта для Австралии.

Китай начал конфликт с Австралией в октябре 2020-го после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин решил прекратить закупку у Австралии ряда товаров: угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров.

Позднее Китай повысил пошлины на австралийские вина, а затем фактически запретил поставки австралийского угля. Сложившейся ситуацией поспешили воспользоваться российские компании, ожидающие увеличения импорта в КНР в десятки раз в течение нескольких лет.

Австралия в свою очередь пожаловалась на Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за вина. До этого Канберра жаловалась на действия Пекина против импорта ячменя.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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