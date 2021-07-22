Число выздоровевших после заболевания COVID-19 в мире превысило 175 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 192 840 803. Такие данные в четверг утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 35 146 476, в Индии - 31 257 720, в Бразилии - 19 474 489 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 142 679, выздоровели - 175 357 704 человека.