В Грузии выявлен еще 2 261 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлен 2 261 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 18 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 395 621, число умерших - 5 636. Вылечились 369 483 человека.