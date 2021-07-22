https://news.day.az/world/1363668.html В Грузии выявлен еще 2 261 случай заражения коронавирусом
В Грузии выявлен еще 2 261 случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлен 2 261 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 18 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Грузии.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 395 621, число умерших - 5 636. Вылечились 369 483 человека.
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