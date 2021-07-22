В работе сайтов Amazon, Microsoft, Google, McDonald’s произошел сбой

Сбой в работе сайтов ряда американских компаний зафиксирован в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, неполадки наблюдаются в работе онлайн-сервисов корпораций Amazon, Microsoft, Google, McDonald's. На сбой пожаловались также пользователи сервиса аренды жилья Airbnb и стриминговой платформы HBO Max, пассажиры авиакомпании Delta Airlines, клиенты финансовой компании American Express.