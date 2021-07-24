ЮНЕСКО решила не включать Большой Барьерный риф в список находящихся в опасности объектов

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла в пятницу решение не включать Большой Барьерный риф в пересматриваемый список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ЮНЕСКО проводит на этой неделе заседания Комитета всемирного наследия в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн. На заседании в пятницу его участниками было решено отложить до следующей сессии комитета вынесение решения относительно Большого Барьерного рифа. По данным AFP, это было сделано в результате давления, оказанного на международную организацию представителями Австралии.

Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане, он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 км и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. м. Эта гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов.

В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. В результате у морских черепах в крови присутствуют химические вещества, попавшие в морскую воду в виде остатков косметики, лекарств и индустриальных отходов. В воду рифов попадает с побережья значительное количество сельскохозяйственных удобрений и фитосанитарных препаратов, в частности используемых при выращивании сахарного тростника. Урон также наносит резкое увеличение популяции одного из видов морской звезды, питающейся кораллами. Кроме того, воздействие оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата.