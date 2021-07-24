Расписание Олимпиады могут скорректировать из-за надвигающегося шторма

Расписание Олимпийских игр в Токио может быть скорректировано из-за надвигающегося шторма, часть мероприятий уже перенесли с 26 июля на другие даты. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил официальный представитель организационного комитета Игр Такая Маса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тайфун "Ин-фа" бушует на юге Японии со вторника. В южной японской префектуре Окинава от последствий тайфуна пострадали пять человек. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, сейчас составляет около 40 м/с, а скорость порывов достигает 55 м/с.

"Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно", - сказал Маса, отвечая на вопрос о том, что планирует делать оргкомитет, если тропический шторм затронет объекты, на которых проходят Олимпийские игры.

Ранее оргкомитет Игр сообщил, что квалификационные соревнования по академической гребле перенесены из-за погодных условий. Однако, несмотря на информацию о переносе, соревнования были продолжены без существенной задержки.

Соревнования по академической гребле проходят на гребном канале, который располагается в Токийском заливе. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.