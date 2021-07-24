Столкновения с полицией в Париже

Столкновения между агрессивно настроенными участниками акции протеста против санитарных пропусков и сотрудниками полиции произошли в субботу на Елисейских Полях в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, группа манифестантов, следовавших в колонне в сторону района Порт-де-Шамперре, прорвалась на главную парижскую авеню, временно заблокировав движение автотранспорта. Усиленные наряды полиции, дежурившие в этом квартале Парижа, вытеснили демонстрантов на прилегающие улицы, применив слезоточивый газ и водометы.

Елисейские Поля закрыты для демонстраций последние два года после серьезных случаев вандализма в районе Триумфальной арки и разгрома магазинов на акциях движения "желтых жилетов". За нарушение запрета предусмотрены штрафы. В этот раз полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль.

Ранее в другом округе Парижа правоохранители применили слезоточивый газ против хулиганов, забрасывавших их бутылками и камнями. Кроме того, агрессивно настроенные участники протестов напали на полицейского, опрокинув на землю его мотоцикл. Патрульный был вынужден спасаться бегством.

В субботу в Париже были проведены три манифестации против введения санитарных пропусков для посещения кафе, музеев и концертных залов. Их участники выступили также против обязательной вакцинации медперсонала. Манифестанты несли плакаты с лозунгами: "Сопротивление!", "Освободим Францию!", "Свобода, равенство и братство!". У многих в руках были французские флаги.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за дельта-штамма коронавируса. Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного пропуска для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования. Как констатировали ранее власти, во Франции началась четвертая волна пандемии, причем с более высокими темпами заражения, чем это было во время предыдущих волн. В настоящее время органы здравоохранения ежедневно регистрируют больше 10 тыс. новых случаев инфицирования в стране.