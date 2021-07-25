Более 800 га растительности сгорело в результате пожара на юге Франции

По меньшей мере 800 га растительности сгорело в результате пожара в департаменте Од на юге Франции.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили пожарные службы.

Из-за пожара некоторые области Франции, Испании и Португалии почти на час остались без электричества.

В операции по тушению огня принимают участие около 500 пожарных. В связи с жаркой погодой и сильным ветром на юге страны власти призвали местных жителей не разжигать в лесу огонь и полностью тушить окурки сигарет перед тем, как их выбросить.