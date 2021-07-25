Почти во всех провинциях Афганистана ввели комендантский час

Власти Афганистана ввели комендантский час в 31 провинции страны на фоне растущей угрозы безопасности. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Ахмет Зия, сообщило накануне Анадолу, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, комендантский час будет действовать с 22:00 до 04:00 в 31 из 34 афганских провинций.

"Решение не затронет столицу Кабул, а также провинции Нангархар и Панджшер. Комендантский час вводится с целью предотвращения ночных вылазок талибов, так как большая часть атак приходится на ночное время суток", - сообщил он.

Зия подчеркнул, что данное решение является временной мерой и призвал сограждан соблюдать запрет.