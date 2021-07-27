В России мужчина сдал полицейских, которым дал взятку

Сотрудников задержали и неожиданно нашли в их патрульных машинах почти миллион рублей.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, мужчина заплатил полицейским, чтобы отмазать друга от протокола за отказ от медосвидетельствования. После передачи денег мужчина стукнул в службу собственной безопасности и сотрудников ГИБДД приняли. Во время проверки четверых полицейских их "рабочие" автомобили решили обыскать и неожиданно наткнулись на золотую жилу.

В одном авто нашли 566 тысяч рублей, в другом - 169 тысяч. Откуда эти деньги, неизвестно. Правда, среди купюр нашли и те, что мужчина передал инспекторам. Теперь полицейских ждёт уголовное дело.



Когда накопил заначку на чёрный день, но он наступил слишком быстро.