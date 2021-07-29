Грета Тунберг вакцинировалась от коронавируса

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что привилась против коронавирусной инфекции первым компонентом. Об этом сообщается на ее странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Также она пожаловалась на неравный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире.

"Крайне признательна, мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться. Распределение вакцин в мире крайне неравномерно" - написала экоактивистка в социальной сети.

Тунберг, ссылаясь на статистику New York Times, отмечает, что 84% использованных доз вакцины в мире приходятся на страны с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего.

"Только 0,3% доз были использованы в странах с низким уровнем дохода", - добавила активистка.

Тунберг не уточнила, какой вакциной привилась против коронавируса.