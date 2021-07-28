Американские полицейские разрыдались на заседании о штурме Капитолия

В США сегодня проводит первое заседание специальный комитет, который занимается расследованием январских беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне, когда толпа протестующих взяла штурмом здание Капитолия. Американские правоохранители, которые дают показания по делу, с досадой в голосе и со слезами на глазах заявили, что к такому развитию событий, а главное, реакции властей на случившееся их не готовили.

"Что делает борьбу труднее и еще более болезненной, так это понимание, сколько людей, моих соотечественников, за которых я рискую жизнью, преуменьшают значение или попросту отвергают все то, что произошло. Я отправился в ад и вернулся, чтобы защитить людей в этой комнате, которые затем сказали мне, что никакого ада не существует", - отметил офицер столичной полиции Вашингтона Майкл Фанон, пытаясь сдержать слезы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он заметил, что работа научила его тому, что опасность для жизни может подстерегать везде, как только "выходишь за дверь", но никто не готовил его к тому, с чем на деле пришлось столкнуться, а именно с тем, что "избранные члены американского правительства будут продолжать отрицать произошедшее" 6 января 2021 года. Он добавил, что даже Ирак не смог подготовить его к тому удару, который нанесут по нему события, произошедшие на Капитолийском холме.

"Поступая так, представители правительства предают свою присягу", - добавил американский правоохранитель, слова которого передает C-SPAN 3.

Офицер Акилино Гонелл из полиции Капитолия, рассказывая о произошедшем, также пытался сохранять самообладание. Он сжимал руку в кулаке, словно бы собрав всю волю в кулак, однако не смог сдержать слез, когда рассказывал о том, что лишь спустя какое-то время он узнал, что его жена и брат, которые находятся в США, "постоянно писали и звонили с двух часов ночи, потому что видели по телевизору, что происходит". Однако связи не было, и родные правоохранителя испытали сильный стресс, оставаясь в неведении о судьбе служащего Капитолия.

27 июля в США показания о физических и словесных нападениях, с которыми они столкнулись во время штурма Капитолия 6 января, дают также Дэниел Ходжес из столичной полиции и Гарри Данн из полиции Капитолия. Как уточняют правоохранители, если для большинства американцев события того дня "произошли за считаные минуты или часы", то "для тех, кто находился в центре происходящего в тот момент, они все еще не завершились".

Напомним, 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа вышли на демонстрацию в Вашингтоне, протестуя против итогов голосования. Они штурмовали Капитолий и прервали заседание Конгресса, на котором планировалось утвердить результаты выборов и победу Джо Байдена. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жертвами беспорядков стали пять человек.