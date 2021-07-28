США отказались снимать санкции в отношении сотен иранцев

США не согласились снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц, а также отказались гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"США не согласились снимать санкции, введенные при [бывшем президенте США Дональде] Трампе в отношении более 500 физических и юридических лиц", - цитирует его агентство Фарс. По словам дипломата, "представители этой страны отказались гарантировать, что не повторится ситуация аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки".

Он добавил, что "США также отказались обсуждать нанесенный ущерб Ирану в результате их незаконного выхода из ядерного соглашения и выдвинули преувеличенные требования в отношении иранских атомных обязательств, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Американцы не согласились, что сначала они должны выполнить все свои обязательства, а затем после верификации этого Иран возвращается к своим", - отметил Гариб Абади.

По его словам, "США связывали все соглашение с принятием обязательств [иранской стороной] о проведении в будущем переговоров по региональной политике [Тегерана]". "Они не готовы снять оружейное эмбарго [в отношении исламской республики], что является прямым нарушением резолюции 2231 СБ ООН и ядерной сделки", - добавил дипломат.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Тегерана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с исламской республики, выполнения Ираном своих обязательств в атомной сфере, возвращения Вашингтона в сделку. Представители государств - участников СВПД по иранской ядерной программе также проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, потом - в первых числах июня. Затем переговорщики по ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду диалога.