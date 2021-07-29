В Австрии резкая вспышка COVID-19

В Австрии за минувшие сутки зафиксировано 552 новых случая заражения коронавирусом, что почти на 200 случаев больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют официальные данные австрийского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Этот показатель является наибольшим с конца мая, когда фиксировалось около 500 новых заболеваний в сутки. Особенно большое распространение коронавирусной инфекции наблюдается в Вене, где за сутки количество новых случаев удвоилось с 74 до 163.

В больницах страны находятся 115 пациентов с COVID-19, из которых тридцать девять в отделениях интенсивной терапии.

За прошедшую неделю в Австрии от коронавируса умерли три человека, всего с начала пандемии - 10 732 человека.

В то же время в республике ведется активная кампания вакцинации населения от коронавируса. Сейчас первую дозу вакцины получили уже более 5,25 млн человек, что составляет 66,5% всего населения, которое может быть вакцинированным (старше 12 лет). Полностью вакцинированы почти 4,43 млн человек (56% всех, кто может быть вакцинирован).