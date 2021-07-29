https://news.day.az/world/1365807.html Около 20 афтершоков произошло после сильного землетрясения на Аляске - ВИДЕО
Около 20 афтершоков произошло после сильного землетрясения на Аляске - ВИДЕО
После сильного землетрясения у берегов Аляски произошло не менее 20 афтершоков.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили сейсмологи.
Отметим, что афтершоками называют повторные землетрясения меньшей силы, которые возникают после главного события в области его очага.
В Сети опубликованы кадры с места происшествия.
Ранее на Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1, зафиксированного к юго-востоку от поселения Чигник.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
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