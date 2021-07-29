Около 20 афтершоков произошло после сильного землетрясения на Аляске

После сильного землетрясения у берегов Аляски произошло не менее 20 афтершоков.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили сейсмологи.

Отметим, что афтершоками называют повторные землетрясения меньшей силы, которые возникают после главного события в области его очага.

В Сети опубликованы кадры с места происшествия.

Ранее на Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1, зафиксированного к юго-востоку от поселения Чигник.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.