Назначен новый главный советник президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении нового главного советника главы государства.

Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно указу, новым главным советником назначен Йекта Сарач, который ранее занимал должность главы Совета Турции по высшему образованию.