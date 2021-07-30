https://news.day.az/world/1365914.html Назначен новый главный советник президента Турции
Назначен новый главный советник президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении нового главного советника главы государства.
Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно указу, новым главным советником назначен Йекта Сарач, который ранее занимал должность главы Совета Турции по высшему образованию.
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