https://news.day.az/world/1365942.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 25 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 25 человек
За последние сутки в Грузии выявлен 2 712 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 25 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 413 338, число умерших - 5 793. Вылечились 381 246 человек.
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