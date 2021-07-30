В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 25 человек

За последние сутки в Грузии выявлен 2 712 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 25 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 413 338, число умерших - 5 793. Вылечились 381 246 человек.