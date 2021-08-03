Албания обратилась к ЕС за помощью в тушении пожаров

Албанские спасательные бригады не справляются с тушением пожаров на территории страны, и в связи со сложной обстановкой власти балканской республики обратились за помощью к Евросоюзу. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на главу Национального агентства гражданской защиты Албании Хаки Чако, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Значительные силы местных специальных служб привлечены для борьбы с пожарами. Мы также связались с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации в Брюсселе. Ситуация во всем балканском регионе сейчас характеризуется как весьма опасная по причине обострения пожароопасной обстановки. Мы будем продолжать [борьбу с огнем] до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что в некоторые регионы страны для ликвидации пожаров были направлены военнослужащие. "Благодаря проделанной работе и увеличению ресурсов мы надеемся держать ситуацию под контролем. Из-за сложной местности операция длится уже два дня. Мы однозначно намерены остановить продвижение огня", - подчеркнул Хаки Чако.

Сложности в тушении пожаров также испытывают и жители соседней Северной Македонии, где по приказу президента республики Стево Пендаровски в регионах с критической ситуацией к тушению привлечены военные вертолеты и военнослужащие. Премьер-министр республики Зоран Заев заявил, что при необходимости будут задействованы ресурсы соседних стран.