Испания научилась получать воду из воздуха
Испанские инженеры научились получать воду из воздуха. Как пишет Reuters, технология должна спасти от жажды жителей засушливых районов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Наша цель - добраться до мест вроде лагерей беженцев, где нет питьевой воды", - поделился 82-летний инженер Энрике Вейга, который изобрел систему извлечения жидкости из воздуха во время суровой засухи в Испании в 1990-х годах. Принадлежащая ему компания Aquaer уже снабжает чистой водой общины Намибии и поселения ливанских беженцев.
Основатель компании признался, что идея состояла в том, чтобы создать не только эффективное, но и удобное устройство для людей, которым приходится преодолевать километры для добычи воды. Аппараты Aquaer работают по тому же принципу, что и кондиционеры - с помощью электричества охлаждают воздух до тех пор, пока он не превратится в воду.
Небольшие портативные агрегаты могут производить 50-75 литров в день, а более крупные их версии - до пяти тысяч литров. Уникальность технологии Вейга заключается в способности устройств перерабатывать воздух при экстремально высоких температурах и низкой влажности. Например, они смогут извлечь жидкость в 40-градусную жару при влажности воздуха до 10 процентов.
В 2017 году к делу Вейга присоединился беженец из Вьетнама Нхат Вуонг. Он основал некоммерческую организацию Water Inception, которая доставила в лагерь под Триполи способное генерировать 500 литров в день устройство Aquaer. Кроме того, Нхат занимается сбором средств на установку солнечных батарей, чтобы проект меньше тратил на электроэнергию и был не так вреден для окружающей среды.
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