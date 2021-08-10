https://news.day.az/world/1368672.html За последние сутки в Грузии зарегистрировано 5697 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 5697 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 5 697 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 54 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 455 846 человек, а число умерших - 6 182 человека. Сообщается, что 406 475 человек выздоровели.
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