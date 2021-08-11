https://news.day.az/world/1369010.html Армянские депутаты подрались в парламенте - ВИДЕО
Армянские депутаты подрались в парламенте - ВИДЕО
В парламенте Армении произошла стычка между оппозицией и провластными депутатами.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, драка возникла после того, как спикер парламента Ален Симонян завуалированно назвал оппозиционеров "капитулянтами и землепродавцами".
На данный момент в зале заседания находятся несколько десятков сотрудников СНБ, которые разнимают парламентариев. Заседание и трансляция прерваны.
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