Армянские депутаты подрались в парламенте

В парламенте Армении произошла стычка между оппозицией и провластными депутатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, драка возникла после того, как спикер парламента Ален Симонян завуалированно назвал оппозиционеров "капитулянтами и землепродавцами".

На данный момент в зале заседания находятся несколько десятков сотрудников СНБ, которые разнимают парламентариев. Заседание и трансляция прерваны.