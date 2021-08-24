https://news.day.az/world/1372367.html В Грузии зарегистрировано еще 5 924 случая заражения COVID-19
В Грузии зарегистрировано еще 5 924 случая заражения COVID-19
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 5 924 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 60 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 523 022 человек, а число умерших - 6 881 человек.
Выздоровели 458 265 человек.
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