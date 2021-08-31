В Армении ограбили "Ереван молл" на $200 тыс.

Неизвестный мужчина, вооружëнный пистолетом, осуществил сегодня, 31 августа, попытку ограбления банка в армянской столице. Инцидент произошëл утром во вторник на территории торгового центра Yerevan Mall, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе Полиции Армении, воздержавшись от раскрытия подробностей случившегося.

Как сообщаю местные СМИ, мужчина ворвался в один из банковских филиалов, угрожая пистолетом. Ему удалось заполучить сумму в размере 100 миллионов драмов (около $ 200 тыс.), однако в результате действий сил правопорядка и сотрудников службы безопасности ТЦ злоумышленник был обезврежен ещë на территории торгового объекта.