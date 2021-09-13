Майнеры начали распродавать жесткие диски из-за краха новой криптовалюты Chia, для добычи которой требуются накопители данных. Об этом сообщает VNExpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Токен, появившийся весной 2021 года, вызвал на старте ажиотаж - пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов. Однако котировки быстро начали снижаться, и к сентябрю за Chia давали 220 долларов.

По задумке создателей токенов, майнить новую криптовалюты нужно с помощью накопителей. Жесткие диски с большим ресурсом оказались для этого лучше приспособлены. Спад особенно затронул майнеров Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.