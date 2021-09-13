В Париже произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими против санитарных пропусков

В Париже прошли очередные манифестации против санитарных пропусков.

По данным полиции, во французской столице на акции вышли до 30 тыс. человек, тогда как по всей Франции - 140 тыс.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.

В ходе манифестаций произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими. Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет читателям эти кадры: