Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Цена на газ в Европе во время торгов в понедельник снова обновила исторический максимум, она превысила $750 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах установилась на отметке в $751,17 за тысячу кубометров, или €61,565 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Ранее стало известно, что в понедельник цена газа на европейском рынке превысила $740 за тысячу кубометров.