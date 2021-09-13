https://news.day.az/world/1379498.html Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум
Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум
Цена на газ в Европе во время торгов в понедельник снова обновила исторический максимум, она превысила $750 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах установилась на отметке в $751,17 за тысячу кубометров, или €61,565 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).
Ранее стало известно, что в понедельник цена газа на европейском рынке превысила $740 за тысячу кубометров.
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