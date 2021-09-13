https://news.day.az/world/1379543.html Участники конференции по Афганистану обещали предоставить помощь более чем на $1 млрд
Участники конференции по Афганистану обещали предоставить помощь более чем на $1 млрд
Объем обещанной помощи Афганистану превысил запрашиваемые 606 млн долларов и составляет уже более $1 млрд. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, подводя промежуточный итог донорской встречи по Афганистану в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы уже получили обещания на сумму более $1 млрд", - сказал он.
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