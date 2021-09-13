Участники конференции по Афганистану обещали предоставить помощь более чем на $1 млрд

Объем обещанной помощи Афганистану превысил запрашиваемые 606 млн долларов и составляет уже более $1 млрд. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, подводя промежуточный итог донорской встречи по Афганистану в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже получили обещания на сумму более $1 млрд", - сказал он.