Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 226 108 533 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 42 140 103 человека, в Индии - 33 288 021, Бразилии - 21 006 424.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 652 714 человек, выздоровел 202 749 281.