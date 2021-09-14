https://news.day.az/world/1379592.html Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 226 108 533 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 42 140 103 человека, в Индии - 33 288 021, Бразилии - 21 006 424.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 652 714 человек, выздоровел 202 749 281.
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