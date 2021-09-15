В России задержали двух вербовщиков в ряды террористов
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ выявили в Красноярске двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", подозреваемые задержаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе регионального главка УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела.
Фигурантов заключили под стражу.
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