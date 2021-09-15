В России задержали двух вербовщиков в ряды террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ выявили в Красноярске двух вербовщиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", подозреваемые задержаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе регионального главка УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела.

Фигурантов заключили под стражу.