"ИГ" опубликовало кадры закладки и подрыва боевиками бомбы в Египте

Связанное с террористами "ИГ" информационное агентство "Амак" публикует кадры закладки и подрыва боевиками самодельного взрывного устройства во время движения бронеавтомобиля египетской армии в районе Рафаха на севере Синая, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".

Видео датируется 14 сентября 2021 года.