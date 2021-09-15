https://news.day.az/world/1380233.html "ИГ" опубликовало кадры закладки и подрыва боевиками бомбы в Египте - ВИДЕО
"ИГ" опубликовало кадры закладки и подрыва боевиками бомбы в Египте - ВИДЕО
Связанное с террористами "ИГ" информационное агентство "Амак" публикует кадры закладки и подрыва боевиками самодельного взрывного устройства во время движения бронеавтомобиля египетской армии в районе Рафаха на севере Синая, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".
Видео датируется 14 сентября 2021 года.
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