https://news.day.az/world/1380542.html Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 589 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 589 тысяч
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 176 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 43 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 589 727 человек, а число умерших - 8 390 . Сообщается, что 554 618 (94%) человек выздоровели.
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